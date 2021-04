"Fui realmente pego de supresa", diz o deputado Sousa sobre operação do MPRN

Procurado pela reportagem do MOSSORÓ HOJE, o deputado estadual Souza disse que foi pego de surpresa com as notícias de que estaria sendo investigado pelo Ministério Público do Rio Grande do Norte.

A investigação envolve um suposto envolvimento do deputado em um esquema de e fura-fila na marcação de consultas e exames do Sistema Único de Saúde do estado.

Na operação, deflagrada na manhã desta terça-feria (20), o vereador de Parnamirim, Diogo Rodrigues da Silva, foi preso e cinco secretários municipais de Saúde e de Assistência Social de municípios do RN foram afastados dos cargos.

Por meio de um vídeo, Souza disse que, apesar da surpresa, já se colocou à disposição da justiça para contribuir no que for preciso para esclarecer o caso.

Explica que seu gabinete está sempre em contato com as secretarias de saúde a fim de atender a demandas da população mais vulnerável que o procura em busca de ajudar, mas que não entende como seu nome acabou ligado ao esquema de fraudes no SUS.

