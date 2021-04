Eleitor aprova os governos de Allyson e Fátima e desaprova de Bolsonaro em Mossoró. A Pesquisa TS2 (TCM e CDL), que ouviu 8 831 mossoroense nos dias 19, 20 e 21.Na hipótese de uma eleição para o Governo do Estado, a vitória em Mossoró seria da governadora Fatima Bezerra. O segundo colocado nas intenções de voto para o Governo do Estado no atual momento é o senador Styvenson Valentim.

A pesquisa do Instituto TS2 realizada para a TCM em parceria com o CDL de Mossoró, mostra que o eleitor mossoroense aprova a gestão Allyson Bezerra (67,03%), da Governadora Fátima Bezerra (42,36%) e desaprovação a do governo Bolsonaro (25,39%).



A mesma pesquisa aponta que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva lidera com folga se a eleição fosse hoje para presidente da República. Em segundo aparece o atual presidente Jair Bolsonaro, que na pesquisa aparece com rejeição muito alta entre os eleitores (46,45%).

67,03% dos mossoroenses aprovam gestão Allyson Bezerra, que nesta quinta-feira, 22, esteve acompanhando as obras de recuperação dos acessos das comunidades de Lorena, Santana e Chafariz, onde o prefeito nasceu e ficou até a adolescência.

















A sondagem também avaliou em Mossoró o Governo Fátima Bezerra, aprovado por 42,36% dos entrevistados, e a gestão Jair Bolsonaro, que obteve 25,39% de aprovação dos mossoroenses.

O governo Allyson Bezerra também é o mais bem avaliado no enfrentamento à pandemia de Covid-19: 57,77% de aprovação. Nesse quesito, a gestão Fátima alcançou 41,39% e a de Bolsonaro, 20,22%.

Pandemia

