Candidatos não aprovados na chamada regular Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até hoje (23) para manifestar interesse em participar da lista de espera do programa. Até o momento, o Ministério da Educação (MEC) não sinalizou uma possível prorrogação do prazo.

Os interessados devem acessar o site do Sisu, clicar em “participar da lista de espera”, na área do boletim do candidato.

As instituições de ensino fazem as convocações dos integrantes da lista de espera conforme disponibilidade das vagas. Assim, os candidatos precisam ficar atentos às chamadas, acompanhando diretamente o site da instituição a qual está se candidatando para não perder os prazos.

A previsão é para que as universidades e institutos de ensino façam as convocações por meio da lista de espera no dia 27 de abril. Até lá, os participantes devem consultar as vagas que serão liberadas e conferir o dia, horário e local de atendimento para matrícula.

O Sisu 2021.1 distribuiu 206.609 mil vagas ofertadas em 5.571 cursos de 109 instituições de educação superior pública de todo o país. As inscrições ficaram abertas entre 6 e 14 de abril e puderam participar os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2020, e alcançaram boas médias nas provas objetivas das áreas abordadas na avaliação com nota superior a zero na redação.