Prefeito assume compromisso de construir Shopping do Vuco vuco

Anúncio foi feito após reunião na tarde deste sábado, 24, no Palácio da Resistência entre o prefeito Allyson Bezerra e os comerciantes. A elaboração do projeto será com a participação dos comerciantes e o secretário de Infraestrutura, Brenno Queiroga, prevê que o projeto arquitetônico vai ficar pronto em 2 meses

Comerciantes do Mercado do Vuco Vuco foram recebidos na Prefeitura de Mossoró, na tarde deste sábado (24). O prefeito Allyson Bezerra ouviu representantes da categoria e anunciou que a Prefeitura de Mossoró vai ampliar a capacidade e a estrutura do Vuco Vuco, com a construção de um shopping popular, a ser denominado Shopping do Vuco Vuco, para dar mais conforto e segurança para comerciantes e consumidores.

“Já demos o passo inicial para o novo Vuco Vuco da cidade de Mossoró, um grande projeto de ampliação do Vuco Vuco. O que nós queremos é transformar o Vuco Vuco de hoje em um grande shopping, que será o Shopping do Vuco Vuco. Vamos ampliar. A nossa equipe de arquitetos e engenheiros começa aqui o trabalho em contato com os comerciantes e ouvindo todas as reivindicações”, informa o prefeito.

Segundo ele, a Prefeitura instalará base da Guarda Municipal no local e medidores individuais de eletricidade – outra reivindicação da categoria. “Vamos também trabalhar a parte de acessibilidade, porque nós queremos que toda essa região de Mossoró venha comprar no Vuco Vuco. Para isso, daremos acessibilidade, estacionamento, melhores condições. Vamos fazer é um grande projeto”, afirmou Allyson Bezerra.





Projeto participativo

De acordo o secretário de Infraestrutura Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), com Brenno Queiroga, os comerciantes participarão da elaboração do projeto, que está previsto para ficar pronto em dois meses. “Cumprindo com que a gente tinha combinado com todo mundo do Vuco Vuco, trouxemos eles para escutar, sentir a problemática do Vuco Vuco, para participar da elaboração do projeto de ampliação daquela área”, diz.

Queiroga adianta que a ideia é fazer um grande shopping popular, funcional, com estacionamento, resolvendo os problemas das instalações elétricas, sempre escutando comerciantes e clientes.

“Do jeito que eu estive à noite naquele dia, dizendo que isso ia acontecer, nós estamos aqui hoje cumprindo o que a gente prometeu, escutando cada um deles. Vão conversar com os outros e, no segundo momento, conversarem mais sobre o projeto para a gente fazer essa solução, que é uma solução rápida. Não é uma coisa para demorar muito não, 60 dias para fazer o projeto, se Deus quiser, 60 dias para licitar para gente começar essa obra tão importante para Mossoró”, explicou o secretário.

Evolução

O atual Mercado do Vuco Vuco será transformado em shopping popular, ampliando a capacidade para atender os lojistas e camelôs com estrutura de acessibilidade, segurança, estacionamento e conforto para atrair consumidores de mossoró e região. A proposta foi apresentada aos comerciantes, que aprovaram a iniciativa e foram ouvidos para contribuir no projeto que será elaborado.

Diálogo

O diálogo no Palácio da Resistência reuniu, além de comerciantes, direção do Vuco Vuco, gerência dos mercados e vereadores. O comerciante Chico Venâncio avalia o resultado da reunião. “A gente vem sofrendo há muito tempo dentro do Vuco Vuco por vários fatores. Mas hoje a gente sai daqui feliz, com o projeto de uma grande reforma do Vuco Vuco para gente conseguir agregar todos os comerciantes, aqueles que estão legais e aqueles que estão ilegais. Todos aqueles que hoje são comerciantes no Vuco Vuco terão espaço com conforto e com limpeza”, comemora.

A Prefeitura de Mossoró tranquiliza os comerciantes sobre as melhorias que serão iniciadas no Vuco Vuco. “Quero tranquilizar a todos do Vuco Vuco, inclusive aqueles que estão com suas barracas e suas banquinhas lá, fiquem tranquilos. O que nós queremos é organizar o Vuvo Vuco. Para isso, a nossa equipe está também realizando um cadastro e é importante que todos possam realizar o seu cadastro, colocar a sua situação e certamente será um grande projeto que vai beneficiar todos os comerciantes”, ressaltou o prefeito de Mossoró.