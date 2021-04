Comerciantes do Vuco Vuco começam a ser cadastrados pela prefeitura. O processo de cadastro contempla as pessoas que possuem barracas e boxes em áreas públicas do mercado popular. A iniciativa faz parte do projeto de organização e ampliação do mercado.. "O nosso objetivo é fazer o estudo, realocando essas pessoas para que elas possam trabalhar de forma organizada, deixando livres as vagas de estacionamento, de passeio público, vagas de deficientes, corredores, área de drenagem”, explicou Juliana Rolim, gerente de fiscalização ambiental e urbanística.

A Prefeitura de Mossoró iniciou, nesta terça-feira (27), o processo de cadastramento dos comerciantes do Mercado do Vuco Vuco.

O processo de cadastro contempla as pessoas que possuem barracas e boxes em áreas públicas do mercado popular. A iniciativa faz parte do projeto de organização e ampliação do Vuco Vuco.

A Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB) realiza o levantamento de dados e cadastro no próprio Vuco Vuco, ouvindo os comerciantes envolvidos.

"O nosso objetivo é fazer o estudo, realocando essas pessoas para que elas possam trabalhar de forma organizada, deixando livres as vagas de estacionamento, de passeio público, vagas de deficientes, corredores, área de drenagem”, explicou Juliana Rolim, gerente de fiscalização ambiental e urbanística.

O trabalho também engloba registros fotográficos das áreas. “A gente tem a meta de contemplar todos que estão em áreas impróprias. Estamos indo até o local de trabalho dessas pessoas, analisando a área, o espaço necessário para o trabalho, para realocar essas pessoas de forma organizada e ordenada”, pontuou Juliana.

As equipes da SEIMURB realizam o cadastramento de forma organizada com distribuição de fichas para evitar aglomerações.

“Hoje estamos no cadastramento das pessoas que instalaram os boxes em áreas de drenagem, áreas essas destinadas a absorver as águas das chuvas. Em seguida, estamos cadastrando todas as pessoas que estão instaladas com suas bancas em áreas insalubres, ou seja, a feira livre, que passa a manhã com suas mercadorias expostas ao sol”, detalhou o Edson Carvalho Barreto, fiscal ambiental.

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEDAT) também atua no cadastramento dos comerciantes.

“Estamos fazendo o cadastro de forma organizada, colhendo fotos dos boxes e comerciantes e documentação pessoal comprobatória. Nossa equipe está fazendo todo o levantamento. Isso para que, com a reforma do mercado, esses comerciantes possam ser contemplados, sendo realocados no novo Vuco Vuco”, elencou Emanuel Costa, gerente executivo da SEDAT.

Os comerciantes cadastrados reconhecem a importância do trabalho realizado pela Prefeitura de Mossoró.

“É muito importante esse trabalho, porque aqui tem pessoas há muitos anos trabalhando e gente nova está chegando, podendo prejudicar as pessoas que estão aqui há mais tempo e que realmente precisam", disse a comerciante Maria da Luz.

“Esse cadastramento vai beneficiar os vendedores, melhorando a infraestrutura do Vuco Vuco. A ampliação do espaço vai gerar mais renda para os comerciantes, pois vai atrair turistas e movimentar a economia”, destacou Alfredo Carneiro, diretor do Vuco Vuco.

Paralelo ao cadastramento, a Secretaria de Infraestrutura promove estudo para ampliação do Mercado do Vuco Vuco visando melhorias para comerciantes e consumidores.

Prefeitura anuncia Shopping do Vuco vuco

No sábado, 24, comerciantes do Mercado do Vuco Vuco foram recebidos na Prefeitura de Mossoró. Na oportunidade, o prefeito Allyson Bezerra anunciou a construção do Shopping popular do Vuco Vuco para melhor acomodar comerciantes oferecendo conforto, segurança e melhores condições de trabalho, além de benefícios para os consumidores.

A proposta da secretaria municipal de Infraestrutura é proporcionar à população um grande shopping popular, funcional, com estacionamento, resolvendo os problemas das instalações elétricas, escutando comerciantes e clientes.

Veja mais:

Prefeito assume compromisso de construir Shopping do Vuco vuco