“Novo momento para a nossa economia”, diz prefeito Artur Vale

Com a conquista, o município de Governador Dix Sept Rosado passa a poder exportar a produção irrigada, seguindo o exemplo de outros 13 municípios no RN; Desta vez foram considerados livres da mosca das frutas 8 municípios

O prefeito Dr. Artur Vale recebeu com muita alegria a informação da inclusão do município de Governador Dix-Sept Rosado na Área Livre da Praga Mosca-das-frutas. Com a conquista, o empresário que investe na agricultura irrigada no município vai poder exportar seus produtos.



A ampliação da área no Rio Grande do Norte, de 8.409 km² para 15.077 km², foi aprovada hoje (27) pelo Secretário de Defesa Agropecuária, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), através da Portaria de Nº 277.

Segundo o Instituto de Defesa e Inspeção Agropecuária do RN (IDIARN), a partir de hoje a área livre da praga inclui também os municípios de Apodi, Felipe Guerra, Caraúbas, Macau, Pendências, Jandaíra e Pedro Avelino.

A ALP até então era composta pelos municípios de Mossoró, Tibau, Grossos, Areia Branca, Serra do Mel, Baraúna, Assú, Afonso Bezerra, Alto do Rodrigues, Ipanguaçu, Porto do Mangue e Upanema, que trabalhavam com exportações.

“Trata-se de uma conquista que pode marcar um novo momento para a nossa economia, através da exploração do nosso potencial para a fruticultura, agora para a exportação. O Brasil tem um forte mercado de frutas na Europa e agora também está chegando à China. Como prefeito, vou buscar os meios para que a nossa produção seja ampliada, gerando mais empregos e renda”, destacou Dr. Artur Vale.

Governador Dix-Sept Rosado não podia exportar a sua produção, justamente por estar fora Área Livre da Praga Mosca-das-frutas. Praticamente toda área do município é rica para a produção irrigada, tanto em recursos hídricos como de solo.