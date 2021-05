Prêmio Nacional reconhece trabalho realizado pelo RegulaRN

Em solenidade virtual marcada para o final da tarde desta sexta-feira, dia 30 de abril, o Prêmio República de Valorização do Ministério Público Federal anunciará os projetos vencedores. Entre os finalistas está o RegulaRN, plataforma de regulação de leitos hospitalares na rede pública do Rio Grande do Norte. A premiação ocorre por meio de Menção Honrosa, ressaltando o trabalho realizado em uma cooperação técnica entre o Laboratório de Inovação Tecnológica em Saúde (LAIS/UFRN), Secretaria de Saúde Pública do Estado e do Ministério Público Federal no Rio Grande do Norte (MPF/RN).

A premiação é uma iniciativa da Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR), tendo como objetivo identificar e dar visibilidade à atuação dos membros do MPF, além de estimular parcerias com a sociedade na promoção da Justiça e na defesa do Estado Democrático de Direito. A cerimônia poderá ser acompanhar, a partir das 17h30, pela TV ANPR (youtube.com/anpr1973).

A menção honrosa para o Regula/RN, iniciativa responsável por garantir a atualização correta das informações dos leitos de tratamento para covid-19, é um reconhecimento ao trabalho que vem sendo feito desde o início da pandemia, garantindo transparência ao processo de regulação dos leitos clínicos e críticos da rede pública de saúde. A plataforma permite não só a melhor distribuição possível dos pacientes, bem como gera dados que ajudam na atuação dos gestores, com transparência e eficiência, a partir dos dados atualizados pelas secretarias estadual e municipais de saúde.

Para o diretor executivo do LAIS/UFRN, professor Ricardo Valentim, a menção honrosa demonstra a importância social que projeto teve em tempos de pandemia. “O reconhecimento nos deixa bastante orgulhosos, mas, ao mesmo tempo, nos confere ainda mais responsabilidade e compromisso de usar a ciência como instrumento de melhoramento social”, ressaltou Valentim.

O diretor do LAIS também destacou que a plataforma é um exemplo de parceria entre órgãos fiscalizações e do Executivo. “Esse modelo de cooperação técnico-científica pode servir, inclusive, para todo o país. Quando essas instituições se articulam para benefício da sociedade, especificamente nesse campo da saúde, o retorno social é muito grande”, afirmou.

O pioneirismo da iniciativa também é enfatizado por Procurador da República, Fernando Rocha, reafirmando que a importância da utilização da inteligência artificial, nas investigações de crimes de alta complexidade, em que há volumes altíssimos de recursos públicos. “Sem dúvida alguma, esse projeto serve também como piloto e pioneiro para a fiscalização, prevenção e combate ao desvio de recursos federais”, defendeu o procurador.