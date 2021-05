Dez leitos de UTI Covid no HCSL podem ser desbloqueados em até 48h. A direção da Apamim, responsável pela administração do Hospital de Campanha São Luiz, em Mossoró, apresentou aos promotores do MPRN e a representantes do governo do estado e da prefeitura os custos para aquisição do chamado “Kit Intubação”, medicamentos necessários para tratamento de paciente com quadro agravado da covid-19. Na reunião, foi acordado que governo e prefeitura irão arcar com esses custos extras para manutenção dos leitos na cidade.

FOTO: ARQUIVO/MH