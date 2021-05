Nesta quinta-feira (28) surgiram denúncias em um grupo de notícias do município de Tibau, intitulado Litoral Show 104.9 FM, sobre supostos casos de funcionários do Supermercado Rede 10 do município, infectados com a Covid-19 e dando expediente normal.

Diante das informações, que repercutiram negativamente na cidade, os proprietários do estabelecimento tomaram a decisão de convidar a Vigilância Sanitária do município para pessoalmente inspecionar o local e verificar a que não havia fundamento nas denúncias.

Também acharam por bem fechar o supermercado por dois dias, até esta sexta-feira (30), para que fosse realizado um trabalho de sanitização, sendo este também acompanhado pela órgão de fiscalização municipal.

Nesta quinta-feira (29), os administrados do grupo onde as fake news surgiram pediram desculpas publicamente pelo ocorrido e afirmaram que este tipo de comportamento não será tolerado e que, caso algum componente desse grupo viole as regras, será excluído.

Veja nota na íntegra:

O grupo Litoral Show 104.9 FM vem fazer o seguinte apontamento.

Primeira os administradores desse seleto grupo pede DESCULPAS a todos os funcionários e ao proprietário do Supermercado Rede 10 em Tibau-RN decorrente de componente desse grupo que fez afirmações sem fundamento e provas concretas que o referido Supermercado seja o responsável por transmitir o vírus Covid-19 na cidade de Tibau-RN.

Desde já, informo que esses tipos de acusações são passíveis de ações judiciais tanto na esfera civil quanto na criminal e não vamos mais permitir esses tipos de posturas no referido grupo, afinal é um grupo de notícias que advém da nossa cidade não possui o condão de acusar empresas ou empresários.

Para isso, existem instituições próprias para receber qualquer denúncia seja anônima ou não e o nosso grupo é neutro e respeita principalmente a liberdade de pensamento, desde que não viole dispositivos da lei.

Caso, algum componente desse grupo viole as regras será excluído do referido grupo e vai ofertar oportunidades a outros cidadãos que desejam o bem estar da nossa cidade.

Estamos torcendo pelo retorno da abertura do supermercado para proporcionar o melhor desenvolvimento para a cidade de Tibau-RN.

Mais uma vez pedimos desculpas aos funcionários do supermercado Rede 10 e seus familiares.

Pedimos desculpas aos proprietários da referida empresa e mais uma vez estamos sempre à disposição de toda a população da cidade tibau.

E parabenizamos também o posicionamento da empresa que providenciou por prevenção toda a higienização do Supermercado e que sempre respeitou as nomas vigentes ao combate dessa pandemia que está assolando não tão somente em Tibau e sim em todo o mundo.

Obrigado a todos

Ass: Kosmo e Jack.