Escolas municipais, estaduais, federais e da rede privada que atuem nos segmentos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental e todo o Ensino Médio têm até esta sexta-feira (30) para manifestar interesse na 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Matemática das Escolas Públicas (Obmep). A inscrição, que deve ser feita através do site da competição, é referente à edição de 2020, que foi adiada por conta da pandemia.

As instituições de ensino que se inscreveram no ano passado estão com a participação garantida na 16ª OBMEP, mas podem realizar mudanças em seus cadastros se desejarem. Os estudantes são inscritos, exclusivamente, pelas escolas.

Foi recomendado que os gestores não deixem para última hora, pois as informações dos participantes precisam ser repassadas para a organização da competição de forma detalhada.

Para as instituições públicas, a taxa de inscrição não é cobrada. Já para os colégios da rede privada, um valor mínimo de R$180 é cobrado para cada nível. De 1 a 40 estudantes por nível: R$ 180; de 41 a 80 estudantes por nível: R$ 340; de 81 a 120 estudantes por nível: R$ 480; + de 120 por nível: R$4 por cada inscrito adicionado.





A Obmep é dividida em três níveis:

Nível 1: 6º ou 7º ano do ensino fundamental

Nível 2: 8º ou 9º ano do ensino fundamental

Nível 3: Ensino Médio





Cronograma

Diferentemente das edições anteriores, as provas da primeira fase serão disponibilizadas na página restrita da escola no site da Obmep. As escolas terão de 30 de junho a 3 de agosto de 2021 para aplicar os exames da primeira fase. Fica a critério das instituições de ensino determinar em quantos turnos e em qual formato, presencial ou remoto, os alunos farão as provas.

Os cartões-respostas dos estudantes classificados para a segunda fase devem ser enviados pelos Correios ou por aplicativo entre 1º de julho e 11 de agosto. No dia 9 de setembro, a organização divulgará os classificados para a segunda fase que está prevista para o dia 6 de novembro.

As provas da primeira fase são compostas de 20 questões objetivas. Já as avaliações da segunda fase são compostas por seis questões discursivas.

A organização da Obmep espera divulgar o resultado em 18 de janeiro de 2022. Os melhores desempenhos serão premiados com medalhas de ouro, prata e bronze ou certificados de menção honrosa. Professores das escolas também receberão prêmios.

Por causa da pandemia que impossibilitou a olimpíada em 2020, serão aceitos os estudantes que concluíram o ensino médio no ano passado, desde que sejam de escolas que tenham se inscrito em 2020 e tenham declarado possuir alunos do nível 3 na época.