RN recebe apenas 5.800 doses de CoronaVac e mais 101.750 de AstraZeneca

O Governo do Estado informa que, com esta remessa, o Rio Grande do Norte já contabiliza mais de milhão de doses recebidas; Sobre a segunda dose da CoronaVac, que é o que preocupa o cidadão Potiguar, ainda está muito abaixo do que o RN precisa receber para concluir o ciclo de imunização de quem tomou a primeira dose.

O Rio Grande do Norte recebeu neste sábado (01), uma nova leva de vacinas, com 5.800 doses da Coronavac/Butantan, que devem ser utilizadas como segunda dose (D2).

Há também a previsão de chegada, neste domingo (02), de 101.750 doses da Astrazeneca/Fiocruz, totalizando 107.550 novos imunizantes para a campanha do RN. Com esse novo lote, o RN chega a 1.074.090 doses de vacinas contra o novo coronavírus recebidas



De acordo com a orientação do Ministério da Saúde, as vacinas Astrazeneca/Fiocruz serão destinadas a 1ª doses para o novo público (comorbidades, gestantes e puérperas, pessoas com deficiência permanente), além da continuidade da vacinação para idosos entre 60 a 64 anos.

Já o novo lote de Coronavac terá o objetivo de atender com 2ª doses os idosos, como foi pactuado nesta tarde (01) com a Câmara Técnica de Imunização.

O ministério orienta ainda, com base na nota técnica Nº 467/2021, que nesta fase nova sejam vacinados proporcionalmente, de acordo com o quantitativo de doses disponibilizado, pessoas com Síndrome de Down, com doença renal crônica em terapia de substuição renal (diálise), gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas de 55 a 59 anos com comorbidades e pessoas com deficiência permanente cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC) de 55 a 59 anos.

O monitoramento da plataforma RN + Vacina, aponta que até às 17h deste sábado (01) mais 732.706 mil doses das vacinas contra Covid-19 foram aplicadas nos 167 municípios potiguares.