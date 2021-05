Souza comemora anuncio de investimentos no setor de energia solar e eólica no RN

Durante sessão plenária híbrida da Assembleia Legislativa nesta terça-feira (4), o deputado Souza (PSB), comemorou o anúncio feito pelo Governo do Estado para desenvolvimento do Atlas da Energia Solar e Eólica do Rio Grande do Norte. A iniciativa irá garantir a análise dos ventos e a radiação solar, visando aumentar os investimentos no setor no RN.

“Sabemos que nessa área das energias renováveis despontamos como um dos principais do País. Em 2015 requeri a implantação desse mapa para orientar os investidores e finalmente teremos a sua implementação, contemplando as potencialidades de cada região potiguar no setor”, destacou Souza.

De acordo com o deputado, as energias renováveis têm modificado a realidade de diversos municípios potiguares, gerando emprego, renda e divisas para a população. “A boa notícia é que esses equipamentos para a análise dos ventos e radiação solar, que irão viabilizar a elaboração do atlas, começarão a ser instalados essa semana. O documento, por sua vez, é esperado para o segundo trimestre de 2022”, comemorou ele.

O Deputado destaca que serão implantadas ao todo 6 torres com 3 metros de altura cada, nos municípios de Lajes, Nova Cruz, Santa Cruz, Mossoró, Pau dos Ferros e Jandaíra. “Esse documento é fundamental para garantir que o Rio Grande do Norte continue na liderança desse setor, atraindo e orientando os investimentos no Estado”, concluiu.