Caern informa realização de pesquisa sobre qualidade de serviços no estado

A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte (Caern) informou que está realizando uma pesquisa de satisfação para analisar a qualidade dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário prestados em 152 dos 167 municípios do Estado.

Segundo a Companhia, serão menos de cinco minutos para responder o consumidor poderá qualificar os serviços com com notas de 0 a 10.

Serão alvos da avaliação serviços como abastecimento de água, esgotamento sanitário, plataformas digitais e presenciais de atendimento e tempo de resposta às solicitações, além de um espaço aberto para você sugerir melhorias na prestação de serviços.

Para participar, a Companhia enviará SMS para todos os clientes cadastrados. Mas também é possível acessar o link pesquisa.caern.com.br/satisfacao ou acessar através do Instagram @caern115. A pesquisa é para todo o Estado e estará disponível até o dia 20 de maio.

A expectativa é que as respostas forneçam subsídios para obtenção de indicadores referentes à eficiência operacional e à qualidade do atendimento.

“A resposta de cada cliente é importante, pois nos aponta indicadores estratégicos para a elaboração de ações que poderão ser implementadas pela empresa”, destacou o diretor presidente da Caern, Roberto Linhares.