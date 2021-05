PMM: Pavimentação avança na Comunidade Santa Helena em Mossoró

Na manhã desta quinta-feira, (06), equipes da Prefeitura estiveram na Rua José Lopes da Fé realizando visita técnica as obras de pavimentação realizadas pela Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Urbanismo e Serviços Urbanos (SEIMURB), “O nosso objetivo é levar dignidade à população, pois com a pavimentação as pessoas não terão mais a lama em frente as suas casas no período chuvoso, nem a poeira que tanto incomoda. Melhora a acessibilidade e segurança, porque quando existia a buraqueira nesta rua a população diminuía a velocidade dos veículos para poder trafegar”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.

Na região, são oito ruas que estão sendo calçadas pelo Executivo municipal. “Só aqui na Rua José Lopes da Fé são mais de 800 metros de pavimentação. Neste momento, no Santo Antônio, Barrocas e Santa Helena nós estamos pavimentando oito vias que dão 3 quilômetros. Ainda temos outras 12 ruas que estão recebendo serviços de tapa-buracos”, detalhou Brenno Queiroga, secretário municipal de Infraestrutura.

Segundo os moradores da comunidade, antes, a situação na rua era bem complicada no período chuvoso. “Quando chovia era muita lama por aqui. Agora, tudo mudou, está uma beleza. Está sendo ótima essa obra aqui no Santa Helena”, revelou a dona de casa Francisca das Chagas.

A Aposentada Alrecina Pinheiro se mostrou satisfeita com a realização do calçamento de sua rua. “A importância é muito grande, pois fazia muitos anos que pelejávamos para essa rua ser calçada e nada era feito. Eu estou muito satisfeita com a obra que está sendo feita, porque antes não podíamos nem andar pela rua com tanta lama”, disse a moradora.

“Essa obra está a coisa mais linda do mundo. Para mim eu estou no paraíso. Eu ia passando e quando vi a equipe trabalhando fiquei emocionando. Vocês foram mandados por Jesus. Eu só amo esse lugar e só tenho a agradecer”, contou o empresário Olavo Araújo.

A visita técnica as obras de pavimentação também contou com representação da Câmara Municipal de Mossoró. “Há muitos anos a comunidade vinha sofrendo com o descaso. Hoje, a comunidade está satisfeita vendo a obra chegando até aqui. O pessoal tinha até perdido a fé que o problema seria resolvido. Estou representando os vereadores de Mossoró e só temos a agradecer”, pontuou o vereador Omar Nogueira.

O secretário municipal de Infraestrutura informou que a pretensão é calçar mais as ruas do Santa Helena. “Estamos fazendo um projeto para pavimentar quase a totalidade do Santa Helena, para que possamos resolver em caráter definitivo essa problemática da lama e esgoto que cidadão tem tanto sofrido”, acrescentou Brenno Queiroga.

O planejamento do Município é que as obras de pavimentação de ruas cheguem muito em breve a outras localidades que ainda não foram efetivamente contempladas com as obras. “Este trabalho está sendo realizado em diversos bairros e em todas as regiões de Mossoró. O nosso compromisso é ampliar cada vez mais, criando condições para pavimentar a cidade de Mossoró”, frisou Allyson Bezerra.