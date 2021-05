Covid-19: RN recebe novo lote com 64.500 doses da vacina de Oxford

O Rio Grande do Norte recebeu nesta quinta-feira (6) um novo lote de vacinas contra a Covid-19, com um total de 64.500 doses do imunizante de Oxford (Astrazeneca/Fiocruz).

A Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap) fará a distribuição das doses aos municípios ainda nesta sexta-feira (7), mantendo o planejamento firmado no início da campanha de vacinação, com o apoio da Secretaria de Estado da Segurança Pública e da Defesa Social (Sesed), da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar.

Este 18º lote de vacinas é destinado à continuidade da imunização dos grupos delineados no Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a Covid-19 (PNO): Forças de Segurança e Salvamento e Forças armadas, pessoas com comorbidades, gestantes, puérperas e pessoas com deficiência permanente - cadastradas no Programa de Benefício de Prestação Continuada (BPC), além da continuidade da vacinação para idosos entre 60 a 64 anos.

Com esse novo lote o RN ultrapassa a marca de 1,1 milhão de vacinas recebidas. O monitoramento da plataforma RN + Vacina aponta que, até o fim da tarde desta quinta-feira (6), foram registradas 795.547 pessoas que já receberam pelo menos uma dose das vacinas contra a Covid-19.

A Sesap aguarda sinalização do Ministério da Saúde quanto a novos carregamentos, em especial da Coronavac/Butantan para a finalização do esquema vacinal dos potiguares que estão em atraso.