Trânsito realiza ações educativas da Campanha Maio Amarelo

A Direção executiva de Trânsito de Mossoró realiza nesta sexta-feira (07) uma ação educativa referente a Campanha Maio amarelo, que tem como objetivo chamar a atenção para redução no número de acidentes e conscientizar os motoristas da importância de ser prudente no trânsito.

De acordo com o diretor executivo de trânsito, Luis Correia, esse ano devido a pandemia a Campanha vai ser desenvolvida com ações educativas em outros formatos.

“Estamos hoje em pontos de maior movimentação da cidade com o apoio de palhaços, aproveitando esses profissionais que também estavam parados devido a Pandemia para de forma educativa conscientizar os condutores da importância da prevenção aos acidentes através de mimicas, se eles veem um condutor com celular ao dirigir eles intensificam a solicitação que seja desligado o celular e dessa forma, vamos trabalhando a ideia de conscientização no trânsito” explica Luis Correia.

A campanha maio amarelo foi criado no Brasil, e é voltada para a vigilância, prevenção de lesões e mortes no trânsito e promoção de saúde, em resposta aos desafios da Organização Mundial das Nações Unidas (ONU) para a década, com ações pela segurança no trânsito.

Como tema “Respeito e responsabilidade: Pratique no trânsito, a campanha será desenvolvida em Mossoró durante todo o mês de maio em trechos específicos de maior movimentação e incidência de acidentes na cidade.