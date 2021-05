Lei cria o Dia Estadual em Memória às vítimas que faleceram da Covid-19

O dia 28 de março ficou instituído como o Dia Estadual em Memória às Vítimas que faleceram em decorrência da COVID-19, conforme lei sancionada pela governadora Fátima Bezerra e publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) na última quarta-feira (05).

A lei Nº 10.887 de 04 de maio de 2021, cuja iniciativa é do deputado Ubaldo Fernandes, incluiu a data no Calendário Oficial de Eventos do Estado do Rio Grande do Norte e será lembrada anualmente.

Segundo dados do Boletim Epidemiológico da Secretaria de Estado da Saúde Pública (Sesap), até esta quinta-feira (06), 5.599 potiguares faleceram em decorrência da Covid-19.

O primeiro caso do novo coronavírus no RN foi confirmado no dia 12 de março de 2020 e a morte da primeira vítima no dia 28 de março do ano passado, na cidade de Mossoró.

Luiz Di Sousa tinha 61 anos era diabético, comorbidade que pode provocar agravamento do doença. Ele era professor do Departamento de Química da UERN, no campus central.

Veja mais:

Professor da UERN é a primeira vítima fatal do coronavírus no RN