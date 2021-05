Centro de testagem excepcionalmente não funcionará neste domingo, 9

Servidores que atuam aplicando os testes de covid19 no Ginásio de Esportes Pedro Ciarlini serão liberados neste dia das mães. Quem eventualmente precisar fazer o teste, pode fazer na UPA do BH. Também foram liberados os mais de 300 que atuam na vacinação; Os trabalhos retomam com a mesma intensidade na segunda-feira, 10