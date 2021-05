“Eu estou muito feliz", diz aposentada ao tomar a vacina contra a covid19

A manhã do sábado foi marcada pela organização e rapidez no atendimento nos 11 pontos de vacinação abertos para receber o público. Na UBS Maria Soares da Costa, no Alto de São Manoel, a dona de casa Francisca Soniete veio acompanhada de sua filha receber a primeira dose da vacina. “Já estava com mais de um ano que eu não saia de casa. O melhor presente que eu ganhei no dia de hoje foi essa vacina. Agora, eu me sinto mais segura em relação a minha saúde”, disse.

Neste sábado, 08, a Prefeitura de Mossoró prossegue com a vacinação contra a Covid-19 com 10 unidades básicas de saúde abertas, além do ginásio do SESI, que conta com 10 vacinadores, funcionando das 8h às 16h. O município ampliou a faixa etária das pessoas com deficiência e com comorbidades para 50 anos ou mais.

Ainda estão aptos a serem vacinadas gestantes e puérperas de 18 anos acima, com comorbidades e os idosos de 60 anos ou mais com a segunda dose da vacina Astrazeneca. As pessoas com comorbidades devem apresentar suas respectivas comprovações, isto é, laudo médico, exame comprobatório ou prescrição médica. As pessoas com deficiência precisam comprovar que estão inscritas no Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Na data que antecede o dia das mães, muitos filhos estiveram acompanhando suas mamães que se encontravam dentro da faixa etária e grupos prioritários para a vacinação registrando o momento tão aguardado. A advogada Fernanda Pereira levou mãe para ser imunizada logo nas primeiras horas de vacinação. “O dia de hoje tem um grande significado para mim, é impagável essa sensação de ver a minha mãe sendo vacinada. Eu estou muito feliz, ainda mais pela proximidade do dia das mães”, comemorou a filha.

A mãe de Fernanda externou a felicidade em ter recebido a primeira dose do imunizante. “Eu estou muito feliz com a vacina, principalmente, por ser véspera do dia das mães. Pra mim é um presente que eu estou recebendo. Quem puder se vacinar não deixe de se vacinar, porque é muito importante ficar imune a doença”, contou a aposentada Giovana Marques.

O sentimento de gratidão por receber a vacina contra o coronavírus está presente em vários depoimentos de quem foi até um dos pontos de vacinação. “Amei esse presente, porque fazia muito tempo que estava numa ansiedade medonha para receber essa vacina e veio num momento certo, na véspera do dia das mães, gostei bastante. Vim acompanhada da minha filha e agora é torcer para que tudo dê certo”, celebrou a dona de casa Francilene Holanda.

“A campanha é extremamente importante, pois é uma ferramenta eficaz para a gente acabar com essa pandemia. É gratificante ver a felicidade no rostinho de cada uma das pessoas que toma a vacina e sente a esperança de chegar o fim da pandemia. Para mim que trabalho na área da saúde é importante demais, muito bom poder ajudar. É a vacinação mais emocionante que já teve, significa esperança ver todos sorrindo”, revelou Maryhelen Bezerra, agente administrativo.

No domingo, 09, não haverá a vacinação em razão da necessidade de propiciar aos vacinadores, voluntários e trabalhadores da Saúde, um dia em família com as suas mães e demais familiares.





Maria Antônia, dona de casa, imunizada na UBS Dr. José Leão, no Alto da Conceição. (Foto: Allan Phablo/PMM)

Lista das comorbidades

Diabetes Melitus;

Pneumopatias Crônica Graves;

Hipertensão Arterial;

Doença Cardiovascular;

Doença Cerebrovascular;

Imunosuprimidos;

Anemia Falciforme;

Obesidade Mórbida;

Doenças Renais Crônicas.

UBS's abertas neste sábado, 08/05

UBS Vereador Lahyre Rosado (Alto do Sumaré)

UBS Maria Soares da Costa (Alto de São Manoel)

UBS Dr. Epitácio da Costa Carvalho (Pintos)

UBS Chico Costa (Santo Antônio)

UBS Dr. Francisco Nazareno Gurgel (Bom Pastor)

UBS Dr. Lucas Benjamim (Abolição 3)

UBS Dr. José Leão (Alto da Conceição)

UBS Ildone Cavalcante de Freitas (Barrocas)

UBS Dr. Moisés Costa Lopes (Redenção)

UBS Marcos Raimundo Costa (Belo Horizonte)

Ginásio do SESI conta com 10 vacinadores funcionando neste sábado, 8, das 8h às 16h. (Foto: Allan Phablo/PMM)