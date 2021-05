O envio do último lote de vacinas do contrato inicial firmado em 7 de janeiro deste ano, entre o Instituto e o Governo Federal, aconteceu nesta quarta-feira (12). Com o envio de hoje, o Butantan chega à marca de 46,112 milhões de doses disponibilizadas ao PNI desde o início deste ano. O Butantan informou que, na próxima sexta-feira (14), será enviado mais 1,1 milhão de doses, já contemplando o início do segundo contrato para mais 54 milhões de vacinas.