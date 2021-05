13º de 2018 dos servidores do RN começa a ser pago neste sábado (15)

A Governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, anunciou para este sábado (15) o início do pagamento do 13º de 2018 para os servidores do RN. O anúncio foi feito pela conta oficial de Fátima no Twitter.

Ainda segundo a gestora, recebem amanhã os servidores da segurança. O pagamento será integral para quem recebe até R$ 4.500 e os demais receberão R$ 2.000 linearmente. Para as demais categorias, o pagamento começa no dia 21 de maio.

A Governadora já havia informado, no dia 7 deste mês, que a folha atrasada começaria a ser quitada ainda este mês, mas não havia informado uma data. Em janeiro, o governo pagou 54% dos servidores.

Veja mais:

“São 40.677 servidores que irão receber o que é seu de direito. Isso não é nenhum favor. Na nossa gestão, palavra dada é cumprida! Estamos honrando o compromisso que assumimos com vocês. No total, são R$ 108,5 milhões que irão ajudar na retomada da economia do Rio Grande do Norte”, disse Fátima Bezerra.