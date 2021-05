Fátima Bezerra recebe a segunda dose da Coronavac após 15 dias de atraso

A governadora do Rio Grande do Norte, Fátima Bezerra, recebeu a segunda dose da vacina coronavac na noite desta terça-feira (18), no Sesi, em Natal. A dose estava atrasada há 15 dias.

Fátima tomou a primeira dose no dia 5 de abril, quando foi iniciada a vacinação para pessoas de 65 anos ou mais, no município de Natal. O reforço deveria ser aplicado no dia 3 maio, no entanto, devido a crise provocada pela falta de insumos e consequente atraso na entrega de novas doses da coronavac, a governadora, assim como milhares de potiguares, tiveram a D2 atrasada.

Em suas redes sociais, a governadora postou o momento em que recebeu a D2 e falou sobre a emoção de conseguir concluir seu ciclo vacinal contra a Covid-19.

“Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Amanheci o dia hoje agradecendo primeiramente a Deus. Num contexto como esse, tão doloroso, ter direito à vida é uma dádiva. Assim como muitos potiguares que estão com a 2ª dose atrasada, eu também estava, mas ontem, graças a Deus, deu tudo certo. A situação está sendo regularizada aos poucos e a palavra de ordem continua: não descansarei enquanto não puder ver todos os potiguares imunizados. Esse será meu maior presente. E desde já quero agradecer a todos e todas que estão enviando as felicitações pelo dia de hoje. Muito obrigada”, escreveu Fátima.

Ela ainda agradeceu a equipe que aplicou o imunizante e exaltou o SUS.

“Agradeço a Deus, à Ciência e ao SUS, na pessoa de Cláudia, anjo da saúde que aplicou minha vacina hoje, e ainda à @sesaprn, pelo trabalho diuturno junto ao @minsaude para garantir que as vacinas chegassem ao nosso estado. Além de Claudinha, agradeço ainda à toda equipe do posto de vacinação instalado aqui no Sesi por todo o carinho e pelo trabalho dedicado em prol de salvar mais e mais vidas”, concluiu.