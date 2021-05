Depoimento de Pazuello na CPI é suspenso após ex-ministro passar mal. Por decisão do presidente da comissão, o senador Omar Aziz (PSD-AM), o depoimento foi suspenso e será retomado nesta quinta-feira (20). Segundo informações do analista de política da CNN Caio Junqueira, Pazuello precisou ser atendido pelo senador Otto Alencar (PSD-BA), que é médico e titular da comissão. De acordo com o senador, o ex-ministro foi acometido por uma síndrome vasovagal, comum em momentos de nervosismo.

O ex-ministro da Saúde Eduardo Pazuello passou mal no intervalo da sessão da CPI da Pandemia em que é ouvido na condição de testemunha. Por decisão do presidente da comissão, o senador Omar Aziz (PSD-AM), o depoimento será suspenso e retomado nesta quinta-feira (20).

Em sua conta oficial no Twitter, o senador afirmou que a decisão foi tomada em razão da ordem do dia no Senado Federal -- comissões não podem funcionar simultaneamente ao plenário. Aziz afirma que 23 senadores ainda aguardam para questionar Pazuello.

Em entrevista à repórter da CNN Bárbara Baião, Alencar afirmou que Pazuello "estava bem" e poderia voltar, na sua avaliação.

De acordo com o senador, o ex-ministro foi acometido por uma síndrome vasovagal, comum em momentos de nervosismo. Relata Otto Alencar que Eduardo Pazuello foi colocado deitado, com os membros superiores levantados e que voltou rapidamente a estar corado.

Após o anúncio da suspensão da sessão, Pazuello falou com repórteres em sua saída do Senado e negou ter passado mal. Acompanhado do senador Marcos Rogério (DEM-RO), o general disse que a sessão foi interrompida por conta do horário e da ordem do dia no Senado.

Marcos Rogério e os senadores da tropa de choque governista negam que o ex-ministro tenha ficado indisposto. No entanto, o perfil oficial do Senado Federal no Twitter registrou a informação e também o atendimento médico feito pelo senador Otto Alencar.