Eduardo Pazuello depõe na CPI da Pandemia nesta quarta-feira (19)

A CPI da Covid, que investiga se houve omissões do governo federal no enfrentamento à pandemia, ouve nesta quarta-feira (19) o ex-ministro da saúde, Eduardo Pazuello. O depoimento é o mais aguardado da comissão.

Pazuello deve ser questionado sobre o colapso de oxigênio no Amazonas, atraso de vacinas e aquisição de cloroquina como tratamento preventivo.

O general do Exército e especialista em logística assumiu interinamente o ministério em 16 de maio de 2020, após a saída de Nelson Teich. Ele foi efetivado no cargo em 16 de setembro e exonerado no dia 23 de março de 2021.

Pazuello foi o ministro que passou mais tempo à frente do cargo durante a pandemia. Estava no comando da pasta quando a Pfizer fez uma oferta de 70 milhões de doses de imunizantes ao Brasil, segundo o presidente regional da empresa na América latina, Carlos Murillo. Em 11 de fevereiro deste ano, durante sessão no Plenário do Senado, Pazuello afirmou que eram somente 6 milhões ofertadas pela Pfizer.