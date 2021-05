A pauta foi levada à prefeitura pelo Vereador Cabo Tony Fernandes. Ele explicou que a medida é uma reivindicação antiga de Dádiva Oliveira (Conselho Municipal das Pessoas Com Deficiência), Anaxmandro Elmano (Comissão das Pessoas Com Deficiência da OAB) e de inúmeras famílias que possuem crianças necessitando de tratamento em decorrência do autismo e outras alterações neurológicas. O profissional vai atender no Ambulatório Materno Infantil (AMI) e o agendamento para consultas acontece no PAM do Bom Jardim.