“Padrão de excelência”, diz presidente do CREMERN sobre serviços da Maternidade Almeida Castro. Missão formada por quatro conselheiros do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Norte realizaram uma inspeção nos serviços de alta complexidade do Hospital Maternidade Almeida Castro, nesta quarta-feira, 19, em Mossoró, tendo saído elogiando o trabalho feito pela intervenção judicial de restauração dos serviços de obstetrícia e neonatologia para atender público do Oeste do RN.

FOTO: CEZAR ALVES