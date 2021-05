Prefeito Allyson Bezerra entrega novo hospital psiquiátrico de Mossoró

A unidade foi instalada 60 leitos num prédio totalmente reformado no bairro Boa Vista, em Mossoró, homenageando o médico e professor Milton Marques de Medeiros. Antes, o hospital psiquiátrico funcionava perto da TCM, num prédio caindo aos pedaços, com o nome São Camilo de D'Lelis

O município de Mossoró passa a contar a partir desta sexta-feira (21), com um novo hospital de referência em saúde mental. A Prefeitura de Mossoró entregou na noite de hoje o Hospital Psiquiátrico de Mossoró Dr. Milton Marques de Medeiros (antigo hospital São Camilo de Lellis), localizado no bairro Boa Vista, que agora conta com uma estrutura totalmente adequada e confortável para receber os pacientes.

As novas instalações, fruto do trabalho da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Urbanismo, Meio Ambiente e Serviços Urbanos, tem capacidade para atender até 60 pacientes psiquiátricos. “A partir de hoje Mossoró passa a ter um equipamento que busca tratar as pessoas com responsabilidade, dar dignidade aos profissionais de saúde, aos familiares, aos pacientes, a população em geral, que há muito tempo necessitava de um local digno, confortável, adequada, para receber os pacientes psiquiátricos”, destacou o prefeito Allyson Bezerra.





A secretária municipal de Saúde, Morgana Dantas, destacou que hoje os pacientes psiquiátricos de Mossoró podem contar com um espaço acolher para atendê-los diferente do que ocorria. “A estrutura do Hospital São Camilo não tinha mais condições de atender aos pacientes, com risco eminente de queda de telhado, de paredes. Diante dessa situação, começamos a corrida pela mudança. Abraçamos este espaço, alguns parceiros entraram com a gente nessa luta e depois de muito esforço e dedicação, hoje podemos entrar à população mossoroense um espaço acolhedor para esses pacientes e seus familiares”, disse ela.

“Essa entrega aqui hoje é algo muito simbólico pra nós porque esse é um problema muito antigo de Mossoró. As condições de manutenção do prédio eram péssimas. Nós traçamos um plano de ação emergencial juntando todos os esforços da Prefeitura, equipe própria, colaboração de amigos, parceiros e rapidamente conseguimos adequar esse prédio para poder receber a demanda do hospital psiquiátrico”, enfatizou o secretário de Infraestrutura, Brenno Queiroga.





Para o diretor hospital, Eliabe Gomes, o momento é de alegria e gratidão. “Para nós receber esse novo prédio em tempo recorde é de imensa gratidão e alegria. Em menos de dois meses, recebemos esse prédio que sem sombra de dúvida está adequado para receber tanto os profissionais quanto os pacientes”, comentou.

Homenagem

O novo Hospital Psiquiátrico de Mossoró recebe o nome de Dr. Milton Marques de Medeiros (in memoriam), professor, médico, bacharel em direito, jornalista, escritor, empresário e ex-reitor da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN). Milton foi um grande defensor da saúde mental, sendo referência na área.





A esposa de Milton Marques, Zilene Marques, participou da solenidade de entrega do hospital e agradeceu a homenagem. “A família faz um agradecimento com muita honradez a cidade Mossoró e aos gestores que estão oferecendo essa homenagem, qualificando o hospital com o nome do seu idealizador, médico que na sua juventude ao se formar em psiquiatria veio exercer a sua profissão em Mossoró, reconhecendo a necessidade da assistência ao doente mental, implantou uma clínica de saúde e foi um baluarte em defesa do paciente e da humanização do tratamento”, afirmou Zilene.

“É uma homenagem muito merecia, muito justa, a quem muito fez por essa terra, por nossa cidade, muito fez pela saúde mental e referência não só para Mossoró, mas para todo o Brasil quando se fala em saúde mental”, justificou o prefeito Allyson Bezerra.