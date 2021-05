Mais um homicídio, o quinto nas últimas 72 horas em Mossoró

Os ataques a tiros em Mossoró ocorrem em praticamente todos os horários. Não existe horário preferido dos assassinos. Neste sábado, dia 22, o ataque aconteceu no final da tarde, quando a vítima pilotava uma moto pela BR 405, região do Forno Velho. Foi executado no local. Antes, ocorreram outros 3 ataques a tiros, em horários distintos, deixando três mortos e baleados. Neste domingo, 23, a guerra urbana continuou no Santa Delmira, com um morto e dois baleados; CONFIRA

Os ataques a tiros em Mossoró ocorrem em praticamente todos os horários. Não existe horário preferido dos assassinos. Neste sábado, dia 22, o ataque aconteceu no final da tarde, quando a vítima pilotava uma moto pela BR 405, região do Forno Velho. Foi executado no local. Antes, ocorreram outros 3 ataques a tiros, em horários distintos, deixando três mortos e baleados.

E a guerra urbana continuou neste domingo, 23, em Mossoró. Inclusive com vítimas de balas perdidas. No final da manhã deste domingo, dois homens numa motocicleta se aproximaram de Mistertharley Silva de Oliveira, de 26 anos, e o executaram a tiros, no Santa Delmira.

Na ocasião do ataque, segundo relata o site O Câmera, a vítima estava conversando com um parente, de nome Pedro Vinícios da Silva Bezerra, que foi atingido com um tiro na perna. A senhora Cícera Antônia da Silva passava por perto e terminou sendo atingida no pé.

A vítima, que não teve a menor chance de defesa, estava com um capacete preto, que ficou com várias perfurações de tiros. Usava camiseta amarela. Ficou caído ao lado da moto que estava e da moto que o amigo se encontrava. Muitos curiosos compareceram a cena do crime.

A história contada no local é a mesma de outras ocorridas à noite ou ao dia: ninguém viu, ninguém vê. A Polícia Militar, acionada ao local, fez o isolamento e procurou conversar com quem assistia a cena do crime. Pouco conseguiu levantar de informações sobre os assassinos.

A Polícia Civil e o Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP), assim como ocorreu em outros casos, esteve no local apurando as primeiras informações. O corpo foi removido pra exames na sede do ITEP, onde também deve ser feita a identificação oficial.

O caso, assim como dezenas, centenas de outros, deve ser investigado pela Divisão de Homicídios de Mossoró, que dispõe de poucos policiais para investigar tantos casos. O ITEP também aguarda investimentos para ampliar sua capacidade de produção pericial.