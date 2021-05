Quatro assassinatos registrados nas últimas 48 horas em Mossoró

A Polícia Militar de Mossoró registrou quatro ocorrências de assassinatos nas últimas 48 horas. O primeiro, desta sequência, aconteceu na Alameda dos Cajueiros, o segundo no bairro Sumaré, o terceiro na região da Pousada das Thermas e o quarto no Formo Velho.

No início da noite de quinta-feira, 20 o adolescente Pedro Victor Bezerra Araújo, de 16 anos, foi morto a tiros na região da Alameda dos Cajueiros, no bairro Planalto 13 de Maio. Ele mora na região do Pirrichil, no Grande Alto São Manoel. O colega dele conseguiu fugir do ataque.

Gleison Oliveira da Silva, o Babalu, de 22 anos, residente nas Malvinas, teria tentado assaltar uma residência na Pousada das Thermas, e terminou sendo baleado e morto. O comparsa dele conseguiu fugir. A moto que a dupla usava tinha queixa de roubo.

Jackson Pereira da Silva, de 27 anos, natural de Frutuoso Gomes, foi executado dentro de casa no bairro Sumaré. Jackson estava na casa, com um garoto de 5 anos, quando os assassinos chegaram, o chamaram pelo nome e atiraram à queima roupa.

No início da noite deste sábado, 22, Erivaldo Atanasio Araújo Filho, de 26 anos, residente no Abolição IV, foi executado na BR 405, na altura do Forno Velho. Ele retornava com uma irmã de Apodi para Mossoró, quando foi parado, colocado no chão e executado.

Os corpos das quatro vítimas foram removidos para exames e identificação oficial na sede do ITEP, em Mossoró. Todos os casos serão investigados pela Divisão de Homicídios de Mossoró.

Com informações de O Câmera, Fim da Linha e Polícia Militar.