A dificuldade que o paciente apresenta ao engolir é denominada de Disfagia, esse termo médico utilizado não está necessariamente associado à dor, mas sim a uma sensação subjetiva de dificuldade de fazer o alimento percorrer o caminho entre a boca e o estômago.



A fonoaudióloga do Sistema Hapvida, Andreza Farias, explica que ''esse é um sintoma de algum desfalque na deglutição e pode ser sinal de alerta emitido por diferentes patologias''.

A deglutição é iniciada com o processo de mastigação, que umidifica a comida e a transforma em bolo alimentar maleável, com formato e tamanho apropriados para ser engolido.



Após uma mastigação rápida, nossa língua move-se de forma a empurrar a bolo alimentar em direção à faringe. Essa parte inicial é chamada de fase oral da deglutição e é realizada através da contração voluntária dos músculos da face e cavidade oral.

''Existem vários tipos de disfagia pode ser, por exemplo, a mecânica, provocando alterações na mobilidade do esôfago, a relacionada às doenças cardíacas e também por acometimento de alguma enfermidade, a mais recente é a Covid-19 em que os pacientes podem apresentar esse quadro clínico pós-recuperação, sendo assim uma sequela'', enfatiza a especialista.

A dificuldade para mastigar e engolir, provocada pela fraca ou até mesmo ausente capacidade de deglutição, são os principais sinais da disfagia. Andreza Farias ressalta que é necessário um auxílio médico para tratamento e acompanhamento.

"Temos profissionais inseridos na unidade hospitalar especialistas nesse tipo de caso. O indivíduo é avaliado pelo fonoaudiólogo para podermos realizar o diagnóstico preciso e oferecemos melhor qualidade de vida a ele''.

É um mito quando mencionarmos que a disfagia só acomete os idosos. A profissional do Sistema Hapvida esclarece que ''eles realmente são mais sensíveis e vulneráveis, mas os jovens podem sim, serem acometidos. A gente sabe que o trânsito do alimento é por um canal e o fluxo de ar que vem dos pulmões é por outro, porém eles se encontram em um ponto muito próximo. Então qualquer tipo de aspiração errada da pessoa, o alimento pode escapar e acabar apresentando agravamento no comprometimento pulmonar'', finaliza.