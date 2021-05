Projetos são realizados em parceria com a UFERSA e tem como objetivo estimular e apoiar o desenvolvimento de pesquisas na área de oncologia humana. Os interessados devem ler o edital completo, disponível no site www.ligamossoroense.org, e submeter os seus projetos na respectiva área de pesquisa. As inscrições podem ser feitas no período de 24 de maio a 18 de junho de 2021.