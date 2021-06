Condenado por estupro é suspeito de matar adolescente e esconder o corpo no sofá

Crime aconteceu na cidade de Pau dos Ferros há vários dias e o corpo foi encontrado já em decomposição neste sábado; A vítima Naiara Oliveira vivia com o acusado Francisco Gilnei e os vizinhos contaram aos policiais que eles brigavam com frequência e que o acusado havia cortado o cabelo dela e agredido muito fisicamente há poucas semanas. A Polícia pede que quem tiver informação de Gilnei ligar para 3351.2729 (PM) ou 99614.1687 (PC).

Informação foi atualizada (143h57).

O foragido de justiça Francisco Gilnei Bento Nazário (condenado por estupro) é o principal suspeito de ter matado a jovem Naiara de Oliveira França, de 17 anos, e escondido o corpo em baixo de um sofá na cidade de Pau dos Ferros, no Alto Oeste do RN.



O corpo foi encontrado pela Polícia ao meio dia deste sábado, após ter sido acionados pelos vizinhos, que se queixavam de um odor insuportável no local. A única informação que sabiam era que morava um casal na casa que brigava diariamente e haviam sumido.

Os policiais abriram a porta da residência e na cozinha, debaixo de um sofá foi encontrado o corpo de uma jovem enrolado em caixas de papelão e amarrado com cordas.

O corpo foi identificado por familiares ao Instituto Técnico-científico de Perícia (ITEP) como sendo da adolescente Naiara de Oliveira, que vivia em união estável com o seu companheiro, relata o blog Cidadão 190, de Pau dos Ferros.

Para a polícia, o provável autor do homicídio contra a adolescente é o foragido de justiça Francisco Gilnei Bento Nazário, que, numa crise de ciúmes, há poucos dias havia cortado o cabelo da vítima e também agredido ela fisicamente.

Na polícia

FRANCISCO GILNEI BENTO NAZARIO é um velho conhecido da polícia pela prática de estupro no ano 2015, ocasião que foi preso, condenado e cumpria pena no regime aberto atualmente. No momento ele se encontra foragido da polícia e a sociedade pode ajudar denunciando, anonimamente, o paradeiro dele através dos números 3351.2729 (PM) ou 99614.1687 (PC).