PM procura sargento de Felipe Guerra, desaparecido desde o domingo (30)

O 3º sargento da Polícia Militar do Rio Grande do Norte, Omelton, de 51 anos, está desaparecido desde a manhã deste domingo (30).

O policial foi visto pela última vez saindo do plantão, no destacamento da PM de Governador Dix-sept Rosado. Após deixar o serviço, não retornou para casa, localizada no município de Felipe Guerra, e não deu mais notícias aos familiares.

Omelton está a serviço da PMRN há 24 anos. A equipe do 2º Batalhão de Polícia Militar, com sede em Mossoró, comandada pelo Tenente-Coronel Carlos Souza, está fazendo buscas pela região à procura do policial.

O comandante pede que quem tiver qualquer informação que leve ao paradeiro do sargento que entre em contato com o Ciosp pelo 190. A informação pode ser repassada de forma anônima.