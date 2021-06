Brasil deve receber hoje (8) mais 526 mil doses da vacina da Pfizer contra a Covid-19

Está sendo aguardada nesta terça-feira (8) a chegada de um lote com 526 mil doses da vacina da Pfizer/BioNTech contra a Covid-19, no Brasil. A informação foi repassada pelo Ministro das Comunicações, Fábio Faria.

Segundo ele, um avião com os imunizantes desembarca na noite de hoje no aeroporto de Viracopos, em Campinas (SP). Esta será a primeira remessa das 2,3 milhões de doses contratadas junto ao laboratório.

Ontem (7) o Ministério da Saúde informou que iniciou a distribuição para os estados, de outras 2,3 milhões de doses que já haviam chegado ao Brasil. A distribuição está prevista para ser concluída essa quarta-feira (9).

As doses são destinadas para a continuidade da vacinação de pessoas com comorbidades, gestantes e puérperas com comorbidades, pessoas com deficiência permanente e trabalhadores do ensino básico.

Além disso, podem ser imunizados profissionais do transporte aéreo e agentes das forças de segurança, salvamento e Forças Armadas.

A Secretaria de Saúde Pública do Rio Grande do Norte (Sesap) informou que o estado vai receber 43.290 doses da vacina Pfizer nesta remessa. A chegada está prevista para às 15h, no Aeroporto Internacional Aluízio Alves, em São Gonçalo do Amarante.