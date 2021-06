Vistoria mostra que obras do Hospital da Mulher já estão 23% concluídas. A construção do hospital, localizado na cidade de Mossoró, foi retomada em abril deste ano e a previsão é que esteja concluída em junho de 2022, após o investimento de R$ 104 milhões em obras e bens, realizado via Projeto Governo Cidadão junto ao acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

O Hospital da Mulher Parteira Maria Correia, que está sendo erguido pelo Governo do RN em Mossoró, atingiu 23% de conclusão de sua obra física, percentual atualizado com a incorporação de novos itens.

O serviço foi retomado em abril deste ano e a previsão é que esteja concluído em junho de 2022, após o investimento de R$ 104 milhões em obras e bens, realizado via Projeto Governo Cidadão junto ao acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

O Secretário de Gestão de Projetos e Metas e coordenador do Governo Cidadão, Fernando Mineiro está cumprindo agenda nesta quinta-feira (10) no interior do estado e iniciou no Hospital uma pauta de vistorias programadas para as cidades de Mossoró, Afonso Bezerra e Riachuelo até esta sexta-feira (11).

“Fizemos muitos esforços para resolver problemas da gestão anterior e retomar a obra desta unidade de Saúde que será a maior do estado. Acompanho de perto cada ação do Governo Cidadão, mas com esta o acompanhamento é maior porque sei da sua importância à sociedade”, disse Mineiro.

O secretário lembrou que a atual gestão montou uma força-tarefa de técnicos próprios, do Banco Mundial, da Secretaria da Saúde e da Prefeitura de Mossoró, com acompanhamento permanente pelo Ministério Públicos junto ao Tribunal de Contas do Estado, para resolver entraves como a falta de um projeto de drenagem adequado para o local.

OBRAS

Atualmente, a empresa CG Construções Ltda executa serviços como o de escavação de uma lagoa de captação, alvenaria e chapisco interno e do muro de contenção, envolvendo mais de 100 funcionários.

A unidade receberá pacientes de mais de 60 municípios e terá capacidade para cerca de 20 mil atendimentos ao ano. O complexo contará com 163 leitos, sendo 118 de internação e 45 leitos destinados a outros serviços, como urgências.

Terá assistência ambulatorial, pronto-socorro, UTI, centro obstétrico com salas de parto humanizado, banco de leite humano e serviços de suporte às mulheres vítimas de violência.

EQUIPAMENTOS

Paralelamente à construção, o Governo Cidadão coordena os processos para aquisição de bens que ocorrerão ao longo de 2021.

Uma Consulta Pública Virtual com potenciais fornecedores de equipamentos médico-hospitalares, nacionais e estrangeiros, aptos a participarem de Licitação Pública Internacional (LCB), foi realizada na segunda-feira (08) com esse fim.

À medida que as licitações forem abertas, serão divulgadas no site do projeto Governo Cidadão, no Diário Oficial do Estado e nas mídias especializadas.

SERVIÇOS

Estratégico para a saúde materno-infantil, o Hospital terá a sua Carta de Serviços totalmente finalizada ainda neste ano. O documento é tão importante quanto obras e equipamentos, pois será um guia de funcionamento do hospital

Um Grupo de Trabalho conduz desde 2020 os processos de implantação dos serviços para que estes sejam plenamente oferecidos no segundo semestre de 2022.

A Carta de Serviços está sendo elaborada por técnicos do Governo Cidadão, da Secretaria Estadual de Saúde (Sesap) e, como tem foco na formação profissional, conta com universidades parceiras, sobretudo as da região: Universidade Federal Rural do Semi-Árido (Ufersa), Universidade do Estado do RN (UERN) e Universidade Federal do RN (UFRN). O terreno para construção do hospital, inclusive, foi cedido pela UERN.

INVESTIMENTOS NA SAÚDE

A área da Saúde concentra a maior parte dos recursos do Governo do RN viabilizados pelo acordo de empréstimo com o Banco Mundial.

No total, são mais de R$ 130 milhões a serem executados até dezembro de 2022 que contemplam, principalmente, a construção do Hospital da Mulher.

O foco do Hospital é o atendimento à gestação de alto risco, urgência obstétrica e ginecológica, cuidados neonatais, assistências cirúrgicas neonatal e ginecológica, apoio diagnóstico por imagem, laboratorial clínico e de pesquisa e banco de leite, tornando-se referência para a rede de Saúde Pública estadual.

Estiveram presentes à vistoria a deputada estadual Isolda Dantas; as vereadoras mossoroenses Marleide Cunha e Carmem Julia; a secretária de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas; a ex-deputada Sandra Rosado, representando a vereadora Larissa Rosado; a gerente da II Ursap, Emiliana Bezerra Cavalcanti; e Herbenia Ferreira, diretora geral do Hospital Tarcísio Maia.