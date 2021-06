"Muito feliz em ser parte desse processo que deixará o legado de um governo popular"

A deputada estadual Isolda Dantas (PT) visitou na manhã desta quinta-feira, 10, as obras do Hospital da Mulher, em Mossoró, ao lado do secretário de gestão de projetos e metas, Fernando Mineiro. Ela havia visitado o local no mês de abril, após a retomada das obras.

Na oportunidade, a deputada fiscalizou e conversou com o engenheiro responsável. No início de abril, a governadora Fátima Bezerra (PT) assinou a ordem de serviço para retomada de obras do Hospital da Mulher Parteira Maria Correia.

O investimento é de R$ 125 milhões, entre construção e compra de equipamentos para a instalação de 163 leitos de UTI, enfermaria e da casa da gestante.

A empresa CG Construções, responsável pela obra, tem o prazo de 13 meses para conclusão, com a previsão de entrega para o segundo semestre de 2022.

"Esse é um dos grandes investimentos do governo Fátima na área da saúde da mulher e na região Oeste, viabilizados pela parceria com o Banco Mundial através do Governo Cidadão", declarou Isolda.

A construção do Hospital da Mulher é uma luta que a deputada Isolda participa há anos. Na Assembleia Legislativa, ela realizou audiências públicas para discutir a gestão do hospital e as parcerias com a Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN) para a formação de novos profissionais. "Muito feliz em ser parte desse processo que, com certeza, deixará o legado de um governo popular", disse.