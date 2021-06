“Vou jogar muito pra eles gostarem de mim”, diz Davi, de 10 anos, que vai fazer teste no Grêmio

O menino, jogador da Escola de Futebol Tigres, comandada pelo ex-jogador de futebol Pedrosa, chamou a atenção do também ex-jogador Wellington Jacaré e recebeu o convite para participar da seleção para o sub-11 do Grêmio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. O pequeno jogador, considerado como uma estrela em ascensão pelo treinador, já viaja na próxima segunda-feira (14), em busca de realizar seu sonho de ser jogador profissional.

Na infância, ser jogador profissional de futebol é o sonho de muitos meninos e meninas. Alguns deles crescem e seguem correndo atrás de realizá-lo. É o caso do pequeno Davi Maximus Costa Nunes, de 10 anos, morador do Abolição, em Mossoró.

Atleta da Escola de Futebol Tigres, comandada pelo ex-jogador Pedrosa, Davi chamou a atenção do também ex-jogador Wellington Jacaré e conseguiu um convite para participar da seleção para o sub-11 do Grêmio de Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

Um talento nato, o pai de Davi conta que o filho começou a jogar aos 3 anos. Na época, nenhuma escolinha de futebol aceitava crianças tão novas.

“Aos 4, Paulo Renan conseguiu uma vaga pra ele no La Bombonera e aos 6 ele entrou na escolinha do Flamengo, por meio da qual conquistou diversos títulos nos campeonatos internos do clube por todo o Nordeste”, contou orgulhoso o pai do menino.





Na Escola Tigre, onde está desde o ano passado, a estrela de Davi é destaque, em campo e fora dele.

“Davi é um garoto muito dedicado, treina a semana inteira. Além de ser diferenciado tecnicamente dentro de campo, fora de campo ele chama muita atenção por ser um garoto meigo, companheiro. Ele não mede esforços para tentar ajudar a sua equipe e seus colegas da melhor maneira possível. Apesar de saber da qualidade técnica diferenciada que tem, ele nunca quis menosprezar ou ser superior aos colegas”, explicou Pedrosa.

Davi também é estudioso, cursa o 5º ano na Escola Municipal Paulo Cavalcante, localizada no bairro Sumaré. Atualmente, as aulas estão remotas, devido à pandemia.

Sobre o teste no Grêmio, o menino já embarca rumo à capital do RS na próxima segunda-feira (14). O time forneceu as passagens de ida e volta, mas ele ainda precisa de ajuda para garantir a hospedagem e a alimentação.

Serão poucos dias, mas se tudo der certo, Davi volta a Mossoró apenas para organizar as coisas, se despedir da família e segue novamente rumo ao sonho de ser um jogador profissional.





Pedrosa diz que está muito confiante, assim como todas as pessoas que conhecem e acreditam no potencial do jovem atleta.

Davi disse que está muito feliz e grato pela oportunidade. Questionado sobre o que ouviu de Wellington Jacaré, disse: “Ele falou que gostou muito de mim, mas só falou sobre a oportunidade com painho e Pedrosa. Vou jogar muito pra eles gostarem de mim”.

A escola de Futebol Tigres, funciona no campinho do Abolição 4 e atende cerca de 100 crianças e adolescentes com idades entre 6 e 16 anos.

Os interessados em ajudar Davi com a hospedagem e alimentação podem fazer doações por meio do PIX CPF: 852.525.904-78, em nome de Françuerli Costa da Silva, mãe de Davi. A família diz que toda ajuda é bem vinda.