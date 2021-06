Hospitais de Mossoró e mais 7 municípios da região recebem R$ 2,2 milhões em emendas do senador Jean

O Senador Jean Paul Prates (PT-RN) destinou R$ 2,2 milhões para a saúde da região Oeste potiguar no ano passado e já em 2021. Os recursos são para comprar equipamentos, financiar cirurgias de pacientes pelo SUS e pagar contas do dia a dia dos hospitais.

Esse dinheiro foi direcionado a oito cidades da região: Mossoró, Apodi, Governador Dix-Sept Rosado, Felipe Guerra, Grossos, Severiano Melo, Tibau e Upanema. Além das emendas, Jean também tem atuado em Brasília para a aprovação de projetos que visam beneficiar o setor.

“Sabemos das dificuldades que o Brasil e o nosso Rio Grande do Norte têm enfrentado desde o início da pandemia, então boa parte das nossas emendas do ano passado foi direcionada ao sistema de saúde, para que a população possa ser melhor atendida. Sabemos também que a pandemia não acabou, portanto seguimos aportando recursos para o setor da saúde neste ano”, explicou o senador.

Esses recursos destinados ao Oeste potiguar são parte dos mais de R$ 35 milhões (2020 + 2021) que Jean mandou para serem aplicados no Programa de Apoio do SUS potiguar, projeto do seu mandato que tem por objetivo fortalecer a rede de saúde pública das diferentes regiões do Rio Grande do Norte.

O montante é fruto de emendas de bancada, individuais e também de recursos extras que ele conseguiu trazer ao RN.

A verba enviada ao Oeste acabou beneficiando não somente as oito cidades que a receberam, mas toda a região. Isso porque boa parte dos recursos foi para hospitais regionais, que garantem atendimento para cerca de 500 mil potiguares.

O Hospital Regional Tarcísio Maia, em Mossoró, recebeu R$ 684.386. Desse dinheiro, R$ 300 mil foram para auxiliar nas contas do dia a dia da unidade, no pagamento dos gastos que o hospital tem para se manter funcionando, e também para garantir a realização de cirurgias.

“Mesmo com a prioridade sendo a Covid, não podemos deixar os pacientes que aguardam por cirurgias esperando na fila. A saúde tem que continuar funcionando nos outros setores, além dos que tratam do vírus, e nós entendemos isso”, acrescentou o Senador Jean.

Os outros mais de R$ 380 mil foram mandados pelo senador para o HRTM pagar a compra de aparelhos médicos para atender a população que vive no Oeste. Esses equipamentos serviram para a realização de exames e também para ajudar no tratamento tanto do novo coronavírus, como de outras doenças.

O Hospital Regional Hélio Morais Marinho, em Apodi, também recebeu recursos enviados pelo Senador Jean para bancar cirurgias e arcar com os custos diários de operação. Foram R$ 200 mil mandados para a unidade de saúde, além dos R$ 3.810 que garantiram a compra de uma centrífuga laboratorial, equipamento usado na análise de exames.

RECURSOS PARA UNIDADES MUNICIPAIS

Além dos hospitais regionais, unidades básicas de saúde de cidades da região Oeste também foram beneficiadas com recursos de emendas do Senador Jean.

“As unidades básicas também precisaram de incremento nesse período em que todos os hospitais estão lotados com pacientes por causa da pandemia. Por isso, reforçamos também as verbas para essas unidades nos municípios”, disse o parlamentar.

As cidades de Governador Dix-Sept Rosado, Felipe Guerra, Severiano Melo, Tibau e Upanema receberam emendas para ajudar no custeio do dia a dia nas unidades de saúde administradas pelas prefeituras. Foram R$ 700 mil para esses municípios nos dois anos.

Além desse dinheiro enviado para ajudar nas contas do cotidiano das unidades de saúde municipais, o Senador Jean também direcionou emendas para a ampliação da rede de atendimento à população em três municípios em 2020: Severiano Melo, Areia Branca e Grossos. Em 2021, Jean enviou recurso para melhorar a estrutura da saúde de Mossoró, cidade polo do Oeste.

“A demanda de pacientes nos nossos municípios só aumenta, então queremos contribuir também para ajudar os prefeitos e as prefeitas nesses atendimentos”, complementou Jean.

Esses recursos foram um socorro às prefeituras, que têm dificuldades para tocar suas gestões no interior do estado diante da pandemia do coronavírus. O prefeito de Severiano Melo, Jacinto Carvalho, reforçou a importância dessa preocupação do Senador Jean.

“Temos Jean como um parceiro da nossa gestão e ele tem nos ajudado bastante aqui no município, sempre atento às nossas demandas e dialogando sobre como pode nos ajudar”, afirmou o prefeito. “Contamos sempre com o apoio do senador, que tem sido um parceiro não só da gestão, mas de todo o povo de Severiano Melo”, completou o vice-prefeito da cidade, Yure Paiva.

ATUAÇÃO LEGISLATIVA

O trabalho de um parlamentar não se restringe ao envio de recursos ao Estado e aos Municípios. A atuação de deputados e senadores no Congresso Federal para a aprovação de projetos que tragam benefícios para a vida do povo é uma das principais funções do cargo eletivo.

Jean tem forte atuação no Senado, participando da elaboração de leis, sendo o relator de projetos e fiscalizando o Governo Federal.

“Temos trabalhado muito em Brasília para conseguir, sempre, trazer melhorias para o povo potiguar”, enfatizou o senador.

O Senador Jean foi o relator da lei que orientou o uso de máscaras durante a pandemia em todo o Brasil, para minimizar o contágio do coronavírus e proteger as pessoas da infecção. Ainda sobre Covid-19, Jean participou da elaboração do Plano Nacional de Imunização e também do projeto de lei que garantiu o uso de leitos privados pelo estado para tratar as pessoas infectadas pela doença.

O parlamentar tem ações estendidas pelas diferentes regiões do Rio Grande do Norte e o trabalho continua neste 2021. Com a definição do orçamento, o parlamentar vai destinar mais emendas para as cidades potiguares e segue também firme nos debates e proposições no Senado.

“Nosso mandato pertence ao povo do Rio Grande do Norte e é por esse povo que trabalhamos. Estamos aqui a serviço dos potiguares. Enquanto ocuparmos uma cadeira no Senado, faremos valer a premissa de que são vocês os donos dessa cadeira. Portanto nosso trabalho é pautado pelas demandas do RN e estamos empenhados sempre em entregar o melhor para quem vive no nosso estado”, declarou o Senador Jean.