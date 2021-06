Pesquisadora da UERN vai produzir inventário turístico e cultural de Mossoró

A prefeitura de Mossoró contratou uma equipe da UERN para realizar um inventário turístico e cultural da cidade identificando todos os pontos em potencial para desenvolver ações para o setor do turismo em Mossoró.

Em entrevista ao Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio desta sexta-feira (18), o secretário de Desenvolvimento econômico, trabalho e turismo, Franklin Filgueira, disse que o inventario já está pronto e nos próximos dias, será apresentado ao Prefeito Allyson Bezerra.

“Desde fevereiro a secretaria vem fazendo um levantamento de todos os pontos com potencial turístico em Mossoró e o inventario é importante para se ter essas informações. O inventario foi realizado pela professora Rosa Maria, do Departamento de Turismo da Uern, e mapeou todas as áreas turísticas de Mossoró e da zona rural, com esse levantamento, vamos construir por exemplo, rotas turísticas de Mossoró para atrair o turista para nossa cidade” afirma.

De acordo com o Franklin, a ideia é mudar a percepção turística de Mossoró “Queremos que Mossoró seja a porta de entrada do turismo da região, no inventario entra também os espetáculos teatrais de Mossoró que vão fazer parte do calendário turístico da cidade”, diz o secretário.

Durante a entrevista, Franklin falou também sobre o estudo realizado pela secretaria que traçou o perfil Sócio econômico do Comércio Popular e Ambulante de Mossoró. A pesquisa foi feita no Vuco-Vuco, Cobal, Mercado Central, Mercado do Bom Jardim, Mercado do Alto da Conceição, Feira do Peixe e ruas do centro de Mossoró.

Veja a entrevista completa no Instagram do Portal Mossoró Hoje.

Jornal Mossoró Hoje nas Ondas do Rádio entrevista Franklin Filgueira secretário de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo.