Mossoró aguarda chegada de novas doses para seguir com imunização contra a Covid-19

Sem ter recebido até o momento nova remessa de vacinas contra a Covid-19, Mossoró tem poucas doses para primeira aplicação nesta sexta-feira (18).

Apenas não há falta de doses para a segunda aplicação, já que o município segue convocando as pessoas que ainda não compareceram aos locais de vacinação para a segunda dose.

O município deverá receber apenas no próximo sábado (19), por volta do meio-dia, o lote de vacinas. Chegarão ao município os imunizantes, incluindo Coronavac para a primeira dose e Pfizer.

"Vamos permanecer vacinando o que temos disponível, que são as segundas doses para as pessoas que estão em atraso e que precisam encerrar o ciclo de imunização. quanto a primeira dose, o município já aplicou praticamente todas as doses até quinta-feira (17)", diz Morgana Dantas, secretária municipal de Saúde.

Ela afirma que a vacinação ocorre sempre mediante a disponibilidade de doses e que, tão logo, a Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN) entregue a Mossoró as doses enviadas pelo Ministério da Saúde, a vacinação terá condições de contar com estoque para atender novamente as chamadas primeiras doses.

"O avanço da vacinação depende diretamente da disponibilidade de doses. Fazemos o que cabe ao município, que é vacinar de forma organizada destinando aos públicos as suas doses. Acreditamos que no sábado já tenhamos essas doses", disse Morgana.