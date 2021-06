PMM convoca público geral de 48 anos+ para vacinação contra a covid-19 neste sábado, 19

Pessoas a partir dos 48 anos, sem comorbidades, começam a ser vacinadas contra a Covid-19 a partir deste sábado (19), em Mossoró. O anúncio foi feito no final da tarde, pelo prefeito Allyson Bezerra.

A diminuição na idade do público apto a ser vacinado no município foi anunciada após a chegada de novas dos imunizantes Coronavac e Pfizer, na tarde desta sexta-feira (18).

De acordo com a Secretaria de Saúde, os grupos prioritários também seguem sendo imunizados, bem como aquelas pessoas que precisam receber a D2 de alguma das vacinas.

As pessoas que se encaixam na faixa etária dos 48 anos+ devem procurar o Ginásio do Sesi, no sábado, ou uma das 10 Unidades Básicas de Saúde que irão funcionar nos dois dias (sábado e domingo) para realizar a vacinação contra a Covid-19.

É necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência - cópias e originais.

VEJA A LISTA DE UBS QUE FUNCIONARÃO NESTE FINAL DE SEMANA

UBS Maria Soares da Costa – Alto de São Manoel

UBS Vereador Lahyre Rosado – Alto do Sumaré

UBS Epitácio da Costa Carvalho – Pintos

UBS Chico Costa – Santo Antônio

UBS Ildone Cavalcante de Freitas – Barrocas

UBS Francisco Nazareno Gurgel – Bom Pastor

UBS Dr. Lucas Benjamim – Abolição 3

UBS Dr. Moisés Costa Lopes – Redenção

UBS José Leão – Alto da Conceição

UBS Marcos Raimundo Costa – Belo Horizonte

Ginásio do SESI (sábado)