Mossoró inicia vacinação de pessoas com 47 anos ou mais neste domingo, dia 20

Ao todo, 10 unidades básicas de saúde estarão abertas neste domingo para mais um dia da campanha Mossoró Vacina. O grupo deve se atentar aos documentos necessários para receber a vacina. Pessoas incluídas na faixa etária 47 anos ou mais devem apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina (se houver)

O município de Mossoró, que tem 300 mil habitantes segundo o IBGE, avança na vacinação de mais uma faixa etária. Neste domingo (20), o município começará a vacinação de pessoas a partir de 47 anos, sem comorbidades. O município já ultrapassou a barreira de 100 mil vacinados com a primeira dose.

Ao todo, 10 unidades básicas de saúde estarão abertas neste domingo para mais um dia da campanha Mossoró Vacina. Quem já está no tempo de tomar a segunda dose, também pode procurar os postos de vacina ou a unidade do SESI.

O grupo deve se atentar aos documentos necessários para receber a vacina. Pessoas incluídas na faixa etária 47 anos ou mais devem apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina (se houver). É importante ainda que esteja cadastrado no portal RN + Vacina para dar agilidade à vacinação.

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário de passageiros

Neste domingo, os profissionais de transporte coletivo rodoviário de passageiros também seguirão sendo vacinados.

Eles devem ficar atentos à documentação (cópias e originais). É necessário, neste caso, apresentar carteira de trabalho, ou crachá funcional, ou contra-cheque com documento de identidade ou carteira de sócio dos sindicatos de transportes ou de cooperativas de transporte.

Neste sábado, 19, a Prefeitura havia convocado a população com 48 anos + para tomar a primeira dose. O trabalho intenso nos 10 postos de saúde e no Ginásio do Sesi permitiu que a gestão municipal avançasse para a faixa etária de 47 anos + já a partir deste domingo, dia 20.