SenadorJean destina R$ 884.386 para a saúde de Mossoró e região

A cidade de Mossoró recebeu R$ 884.386 em emendas do Senador Jean em 2020 e neste ano, para custeio de unidades de saúde e compra de aparelhos médicos. De acordo com o parlamentar, os recursos atendem não somente à população de Mossoró, mas de todo o Oeste potiguar. Isso porque o Hospital Regional Tarcísio Maia e a Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer receberam parte do dinheiro, e ambas as unidades atendem a pacientes também de outros municípios.



Para o Tarcísio Maia, foram enviados R$ 684.386 mil em emendas do Senador Jean para o custeio do dia a dia da unidade e também para compra de equipamentos. Outros R$ 100 mil foram destinados para a melhoria do atendimento no Centro de Atenção Psicossocial Infantil de Mossoró e mais R$ 100 mil para a Liga do Câncer.

Esses valores são uma parcela do total de mais de R$ 2,3 milhões que o senador direcionou para a saúde da região Oeste, dinheiro distribuído em diferentes municípios entre 2020 e 2021. “Sabemos das dificuldades que o Brasil e o nosso Rio Grande do Norte têm enfrentado desde o início da pandemia, então boa parte das nossas emendas do ano passado foi direcionada ao sistema de saúde, para que a população possa ser melhor atendida. Sabemos também que a pandemia não acabou, portanto continuamos reforçando o setor neste ano”, explicou o senador.

Do todo enviado para o Hospital Tarcísio Maia, R$ 300 mil foram para auxiliar nas contas do dia a dia da unidade, no pagamento dos gastos que o hospital tem para se manter funcionando, e também para garantir a realização de cirurgias.

“Mesmo com a prioridade sendo a Covid, não podemos deixar os pacientes que aguardam por cirurgias esperando na fila. A saúde tem que continuar funcionando nos outros setores, além dos que tratam do vírus, e nós entendemos isso”, acrescentou o Senador Jean.

Os outros mais de R$ 380 mil foram mandados ao Hospital Tarcísio Maia pelo senador para a compra de aparelhos médicos para atender a população que vive no Oeste. Esses equipamentos serviram para a realização de exames e também para ajudar no tratamento tanto do novo coronavírus, como de outras doenças.

RECURSOS





Emendas para o Hospital Tarcísio Maia:

R$ 384 mil: para compra de equipamentos médicos

R$ 300 mil: custeio de funcionamento e realizar cirurgias

Liga Mossoroense de Estudos e Combate ao Câncer

R$ 100 mil: estruturação da unidade

Centro de Atenção Psicossocial Infantil

R$ 100 mil: estruturação da unidade