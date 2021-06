Em Brasília, Allyson destrava recursos para a saúde do município de Mossoró

Nesta quarta-feira (23) o prefeito de Mossoró, Allyson Bezerra, está cumprindo agenda no Ministério da Saúde, na cidade de Brasília, Distrito Federal.

O objetivo, que vem sendo buscado pelo gestor desde o resultado das eleições, ainda em 2020, é destravar recursos para garantir a aquisição de equipamentos e buscar emendas parlamentares para a pasta da saúde.

“Os resultados já estão chegando para o povo e Mossoró passa a ter credibilidade em Brasília no uso transparente dos recursos e cumprimento dos prazos para o dinheiro não mais voltar por falta de planejamento da aplicação”, escreveu Allyson em uma rede social.

No início da gestão, em janeiro, a equipe da atual destão descobriu que a gestão anterior não havia encaminhado as Matrizes de Saldos Contábeis (MSC) no prazo legal à Secretaria do Tesouro Nacional.

Isso impossibilitava a Prefeitura de Mossoró de receber recursos federais, em especial emendas parlamentares voltadas para diversas áreas.

Com o problema resolvido, o prefeito Allyson Bezerra percebeu, ainda, a necessidade urgente de o município ter profissionais atuando diretamente no eixo Mossoró/Brasília para destravar recursos federais destinados para o município de Mossoró nos ministérios.

Dentre as conquistas conseguidas pelo prefeito em sua visita ao MS, nesta quarta-feira, estão:

- Liberação de R$ 1.957.000,00 em recursos para compra de equipamentos;

- Chegada de equipamentos de ultrassonografia e ecocardiograma que serão montados no PAM para exames da população;

- Planejamento de liberação de recursos para cirurgias eletivas da emenda de R$ 3.339.000,00 do senador Styvenson;

- Chegada de 8 câmaras frias que vão dar condições para Mossoró ter pela primeira vez uma rede própria de armazenamento de vacinas;

- Ampliação do números de equipes de Estratégia de Saúde da Família para os bairros descobertos de UBS;

- Retorno das obras de reformas das UBSs que a população tanto espera.