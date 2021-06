Ministro Fábio Faria terá que explicar desvio de R$ 52 milhões dos recursos da covid19. Deputado Elias Vaz explica que os R$ 52 milhões foram aprovados para serem aplicados em campanha de conscientização, de uso de máscaras e álcool em gel e de incentivo à vacinação, por exemplo. Mas serviu para fazer palanque para Bolsonaro de forma totalmente irregular”, afirma o deputado do PSB, de Goiás, ao Congresso em Foco.

O ministro Fábio Faria, das Comunicações, vai ter que explicar na Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados, em Brasília (DF), porque usou R$ 52 milhões destinados pelo Congresso para ações de combate ao novo coronavírus, através de campanhas publicitárias de conscientização, para promover o governo Federal.

A ida do ministro à Comissão de Fiscalização foi aprovada nesta quarta-feira, 23, atendendo a um requerimento do deputado federal Elias Vaz, do PSB, de Goiás.

Fábio Faria, que é do Rio Grande do Norte, não se pronunciou publicamente ainda sobre a decisão da Comissão de Fiscalização da Câmara, o que deve fazer nas próximas horas.

Para Elias Vaz, a MP 942/2020, criou um crédito extraordinário no chamado “Orçamento Guerra”, em 2020, exclusivamente para minimizar os impactos da proliferação da pandemia. Porém, para o deputado, o dinheiro “serviu para fazer palanque para Bolsonaro”, afirma.