Prefeitura convoca população de 45 anos + para tomar vacina contra covid19 em Mossoró

O município de Mossoró avança na vacinação de mais uma faixa etária. Neste sábado (26), pessoas com 45 anos ou mais já podem tomar a vacina contra a Covid-19.

O público pode procurar o ginásio do Sesi ou uma das 10 unidades básicas de saúde abertas neste fim de semana. A vacinação ocorre das 8h às 16h.

Alguns documentos são necessários para recebimento da primeira dose. Pessoas incluídas na faixa etária 45 anos ou mais devem apresentar originais e cópias de documento oficial com foto, comprovante de residência e cartão de vacina (se houver).

O prefeito Allyson Bezerra também anunciou em suas redes sociais o avanço da vacina contra a covid19, em Mossoró.





É importante que a pessoa esteja cadastrada no portal RN + Vacina para dar agilidade à vacinação. (https://maisvacina.saude.rn.gov.br/cidadao/).

Caso, não tenha o cadastro, o mesmo será feito no local de vacinação.

Mossoró recebeu ontem 10.510 doses de vacinas. Das 10.510 doses, 1.220 são destinadas para D2 (segunda dose). O restante será para aplicação da D1 (primeira dose). As vacinas são de quatro tipo: Pfizer, AstraZeneca, Coronavac e Janssen.

Pontos de vacinação (dias 26 e 27/06):

UBS Vereador Durval Costa (Walfredo Gurgel)

UBS Raimundo Renê Dantas (Boa Vista)

UBS Dr. Joaquim Saldanha (Estrada da Raiz)

UBS Dr. Cid Salém Duarte (Abolição IV)

UBS Dr. Sueldo Câmara (Aeroporto II - Quixabeirinha)

UBS Francisco Pereira de Azevedo (Liberdade I)

UBS Agnaldo Pereira (Vingt Rosado)

UBS Dr. José Fernandes de Melo (Lagoa do Mato)

UBS Enfermeira Conchita da Escóssia (Abolição II)

UBS Centro Clínico Evangélico Edgard Bulamarqui (Centro)

Ginásio do Sesi (Sábado)

Ao tomar a primeira dose, muitos se emocionam, alguém lembrando dos amigos e familiares que perderam, como foi o caso de Maykon Oliveira, que perdeu a mãe. Ele, em texto publicado nas redes sociais, diz que se o governo tivesse comprado as vacinas quando lhe foi oferecida, sua mãe estava viva.

Quem também tomou vacina nesta sexta-feira, 25, foi a deputada estadual Isolda Dantas, do PT. Ela tem 46 anos e procurou um posto de vacinação para se vacinar contra a covid19. Ela levou uma plaquinha com #fora Bolsonaro. Havia também um adesivo colocado no bolso da blusa.

Isolda ficou muito emocionada ao receber a primeira dose da vacina (não citou fabricante). Ela disse que estava se lembrando do amigo Felipe Caetano, professor da UERN, que morreu, quando poderia ter sido salvo pela vacina, se o presidente tivesse comprado quando foi oferecido.

A Secretaria de Saúde de Mossoró, Morgana Dantas, e o prefeito Allyson Bezerra, voltaram a pedir que a população de Mossoró, que já está em tempo de tomar a segunda dose da vacina contra a covid19, o faça, pois é fundamental para garantir que o corpo gere os anticorpos suficiente para livra-lo da covid19.