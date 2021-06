Paralisia de Bell: entenda sobre essa enfermidade que pode não ter fator neurológico como causa

A paralisia facial não necessariamente se dá por fatores neurológicos. Isso porque existe o tipo, chamado de paralisia de Bell, que pode ser ocasionada por infecções virais.

Trata-se de um distúrbio de instalação repentina, sem causa aparente, marcado pelo enfraquecimento ou paralisia dos músculos de um dos lados do rosto.

De acordo com a fisioterapeuta do Sistema Hapvida, Tamyres Andrade, a condição acontece por uma inflamação do nervo da face, que é o responsável por levar os comandos do cérebro até a região, permitindo os movimentos.

''Os estudos sugerem que o quadro pode estar correlacionado com uma infecção por bactérias (doença de Lyme) ou vírus que atingem o nervo facial, tais como o vírus do herpes simples (labial e genital), e do herpes zóster (catapora/varicela), o Epstein-barr (mononucleose), o citomegalovírus, o adenovírus e os vírus da rubéola e da gripe'', explica a especialista.

Estresse, fadiga extrema, mudanças bruscas de temperatura, baixa da imunidade, tumores e traumas, distúrbios na glândula parótida, otite média podem também estar envolvidos no aparecimento da doença.

Geralmente, os pacientes acometidos não sentem algo, mas quem está ao lado nota o aparecimento de um forte enfraquecimento da musculatura da face, fazendo com que seja mais difícil realizar atividades corriqueiras, como sorrir e piscar.

Além da falta de movimentação, a paralisia de Bell também causa diferenças estéticas no rosto, já que um dos lados fica completamente relaxado, enquanto o outro se movimenta de forma normal.

A fisioterapia, nesses casos, é uma aliada para o tratamento que será prescrito e realizado dependendo do tipo e extensão do dano sofrido pelo nervo facial, das condições clínicas e da idade do paciente.