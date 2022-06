Minerador é morto a tiros no município de Antônio Martins

O minerador Irandir Calixto de Mesquita, de 37 anos, foi encontrado morto a tiros na manhã desta sexta-feira (09), no bairro Alto da Ema, no município de Antônio Martins, região do Alto Oeste do Rio Grande do Norte.



A Policia Militar foi chamada para isolar o local e o capitão PM Brilhante, da Companhia de Policia Militar de Alexandria, pediu apoio ao Instituto Técnico-cientifico de Policia (ITEP), de Mossoró, para remover o corpo para exames e identificação oficial.



Brilhante disse que a motivação do crime está sendo investigada.



O caso será investigado em inquérito policial conduzido pelo delegado regional de Alexandria, o bacharel Célio Fonseca.