PM registra dois homicídios nesta sexta-feira (2) no município de Mossoró

A Polícia Militar de Mossoró registrou dois crimes de homicídio nesta sexta-feira (2). O primeiro caso aconteceu por volta das 2h, no Cidade Oeste. Já no segundo caso, a vítima morreu às 4h28, no Hospital Regional Tarcísio Maia, após ter sido baleado por volta das 21h desta quinta-feira (1º), na Avenida Lauro Monte.

A vítima do Cidade Oeste é Anderson Aguinaldo Costa Campina, de 25 anos. De acordo com informações da PM, o homem teve a casa invadida durante a madrugada por suspeitos armados.

A mãe contou que ele chegou a se esconder no banheiro para tentar fugir dos atiradores, mas que estes teriam ameaçado a vida dela, fazendo com que o filho se entregasse. Anderson foi morto com um disparo de arma de fogo na região da cabeça.

Já no segundo caso, a PM informou que encontrou a vítima caída, com um ferimento na região da cabeça, na Avenida Lauro Monte. Luan Carlos Melo Barreto, de 23 anos, estava ao lado de sua motocicleta.

O rapaz, foi levado na própria viatura da Polícia Militar para o HRTM, tendo dado entrada na unidade por volta das 21h19 desta quinta-feira (1º).

Apesar dos esforços dos profissionais de saúde do hospital, Luan não resistiu ao ferimento. Amigos afirmaram que Luan era uma rapaz muito bom, sem envolvimento com ilícitos. Ele estaria indo pegar a namorada no trabalho no momento do crime.

As circunstâncias da morte de Luan ainda não foram esclarecidas.

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Homicídios de Mossoró, vai investigar os dois crimes. Os corpos das vítimas foram levados à sede do Itep, onde passarão por exames e serão liberados para sepultamento.