Saúde de Serra do Mel realiza continuidade do Dia D de vacinação contra a gripe neste sábado

Neste sábado, 3, na Unidade Básica de Saúde Edinaldo Filgueira, acontece o Dia D de vacinação contra o vírus Influenza, da gripe, na cidade de Serra do Mel, com início às 8h e se estendendo até às 16h.

De acordo com Karla Caliane, enfermeira coordenadora da atenção básica e de imunização, a vacina será aplicada nos integrantes dos chamados grupos de risco (ou prioritários).

São eles: idosos a partir de 60 anos, crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores de saúde, professores, gestantes, puérperas, trabalhadores de saúde, caminhoneiros, forças de segurança e salvamento e pessoas com comorbidades.

Será necessário levar a caderneta de vacinação e as pessoas com comorbidades devem comprovar por meio de laudos, assim como os demais, documento de comprovação ao público-alvo que se encaixa.

IMPORTANTE

De acordo com Karla Caliane, a vacinação contra a gripe é muito importante para reduzir as complicações e a mortalidade decorrentes das infecções pelo vírus da Influenza, bem como para facilitar o diagnóstico diferencial entre covid-19 e das demais doenças respiratórias e evitar internações e sobrecarga do sistema de saúde.

Ela ressalta também que pessoas com covid-19 ou que tiveram alta há menos de 15 dias não poderão tomar a vacina da gripe neste momento.

“Em casos mais graves da Covid-19, onde a pessoa foi entubada, o prazo para que possa tomar a vacina da Influenza será de 30 dias após receber alta”, registra a observação Karla Caliane.

Outra importante informação, é que a aplicação da vacina Influenza também será adiada caso a segunda dose contra a covid-19 já esteja agendada para os próximos 15 dias.